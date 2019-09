Verkehrsunfall auf dem Ostring in Kiel

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 16:52 Uhr

Kiel (ots) - Heute Nachmittag gegen 15:15 ereignete sich auf dem

Ostring in Kiel hinter der Schwentinebrücke ein Verkehrsunfall.

Mehrere Anrufer meldeten über Notruf, dass sich ein PKW überschlagen

hat und noch mehrere Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind. Die

Leitstelle Mitte alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuer- und

Rettunswache Ost sowie mehrere Rettungswagen. Die ersteintreffenden

Einsatzkräfte fanden einen PKW auf der Seite liegend vor, der

zwischen einer Straßenlaterne und einem Baum eingeklemmt war. Alle

Insassen hatten das Unfallfahrzeug bereits eigenständig verlassen

können. Zur Abklärung eventueller innerer Verletzungen wurden

insgesamt vier Unfallbeteiligte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.









