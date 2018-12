Unterstützung Polizeilage - zwei ungewöhnliche Einsätze für Feuerwehren im Kreis

von shz.de

21. Dezember 2018, 08:13 Uhr

Dithmarschen (ots) - Am Donnerstag (20.12.2018) wurden gleich zwei

mal Feuerwehren im Kreis Dithmarschen zur Unterstützung der Polizei

alarmiert. Am Vormittag gegen 11:00 Uhr erfolgte der Alarm für die

Heider Feuerwehr aufgrund einer Bombendrohung im Stadtgebiet. In der

Nacht um 23:00 Uhr galt es ein ähnliches Einsatzszenario für die

Brandbekämpfer in St. Michaelisdonn abzuarbeiten. In Heide musste der

Bereich in der Innenstadt um die Marktpassage weiträumig durch die

Polizei gesperrt werden. Hier wurde nach Polizeiangaben eine

Bombendrohung per E-Mail ausgesprochen, der durch die Beamten

nachgegangen werden musste. Für die Feuerwehr der Stadt Heide hieß es

zunächst den Bereitstellungsraum aufzusuchen und sich für einen

eventuellen Einsatz bereit zu halten. Zum Glück beschränkte sich für

die Heider Mitglieder der Feuerwehr die Einsatztätigkeit auf die

Bereitstellung sowie die Unterstützung bei den Absperrmaßnahmen. Die

Marktpassage wurde durch die Polizei mit Sprengstoffsuchhunden

überprüft, Sprengstoff wurde nicht gefunden. Gegen 14:00 Uhr konnten

die meisten Teile der Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Am

späten Abend wiederholten sich die Ereignisse in St. Michaelisdon.

Hier wurde, nach Aussage der Polizei, durch einen Anruf von einer

öffentlichen Telefonzelle aus eine Bombendrohung für den Bahnhof

ausgesprochen. Durch die Beamten wurde umgehend reagiert und zur

Unterstützung die Feuerwehr St. Michaelisdonn alarmiert. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehr bezogen in der örtlichen Rettungswache

der RKiSH den Bereitstellungsraum. Durch die Polizei wurde unter

Einsatz eines Sprengstoffsuchhundes das Bahnhofsgelände abgesucht.

Hierbei konnte ein verdächtiger Gegenstand ausgemacht werden, der

sich bei genauerer Untersuchung als Rest eines Silvesterknallers

identifizieren lies. Vorsorglich wurde durch die Einsatzleitung der

Feuerwehr die Führungsgruppe der Feuerwehr Eddelak mit ihrem ELW zur

Unterstützung der Einsatzleitung angefordert. Für die rund 30

Einsatzkräfte der Feuerwehr gab es keine Tätigkeit, so dass der

Einsatz für sie gegen 01:00 Uhr beendet werden konnte.









