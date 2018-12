von shz.de

28. Dezember 2018, 17:23 Uhr

Pinneberg (ots) - Uetersen: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses



Datum: Freitag, 28. Dezember 2018, 12.37 Uhr Einsatzort: Uetersen,

Deichstraße Einsatz: FEU 3 (Feuer, zwei Züge) Uetersen - Am Freitag

ist es in den Mittagstunden in Uetersen zu einem Großfeuer gekommen.

Dabei brannten der Dachstuhl eines Einfamilienhauses sowie dessen

rückwärtigen Anbaus mit integrierter Garage vollständig aus. Knapp 70

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Uetersen, Neuendeich und Groß

Nordende waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten

beschäftigt. Der Bewohner des Hauses kam wegen leichter

Kreislaufbeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus. Zur Brandursache

ermittelt die Kripo. Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen war um 12.37

Uhr initial zu einem Pkw-Brand in einer Garage gerufen worden. Noch

während der Anfahrt der Kräfte erhöhte die Leitstelle das Stichwort

auf Feuer größer Standard. Vor Ort schlugen den ehrenamtlichen

Helfern meterhohe Flammen entgegen. Bei dem brennenden Fahrzeug

handelte es sich um einen Kleinbus mit Gasantrieb. Das Gas blies

wegen der Hitze mit Überdruck ab und erzeugte dabei die starke

Flamme. Das Feuer griff unmittelbar auf den Dachstuhl des

Einfamilienhauses über. Einsatzleiter Karsten Schütt ließ die

Nachbarwehren aus Neuendeich und Groß Nordende mit weiteren

Atemschutzgeräteträgern nachalarmieren. In einem kombinierten Innen-

und Außenangriff wurde das Feuer bekämpft, das sich in die Isolierung

des Daches gefressen hatte. Dabei kamen ein B-Rohr, drei C-Rohrer

sowie zeitweise das Wenderohr der Drehleiter zum Einsatz. Das Dach

wurde über den Korb der Drehleiter teilweise abgedeckt. In die Decke

des Flachdachanbaus wurde mit einer Rettungssäge eine Abluftöffnung

geschaffen. Letztendlich musste dieser Trakt aber mit Hilfe eines

Baggers eingerissen werden, um an alle Brandnester zu gelangen. Um

dem Bagger eine Zuwegung zum Grundstück zu schaffen, mussten einige

Bäume gefällt werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern zur

Stunde (17 Uhr) noch an. Die Deichstraße war für die Zeit des

Einsatzes voll gesperrt. Der Schlauchwagen des

Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg brachte Materialnachschub an die

Einsatzstelle. Vor Ort informierte sich auch der stellvertretende

Kreiswehrführer Stefan Mohr über die Löscharbeiten.



Kräfte FF Uetersen: 40 mit 8 Fahrzeugen FF Neuendeich: 13 mit 2

Fahrzeugen FF Groß Nordende: 10 mit 1 Fahrzeug KFV Pinneberg: stellv.

Kreiswehrführer, Schlauchwagen, Pressesprecher Rettungsdienst RKiSH:

2 RTW Polizei und Kripo Einsatzleiter: Karsten Schütt, Wehrführer FF

Uetersen









