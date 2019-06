Turbulenter Nachmittag für die Feuerwehr Kiel

von shz.de

18. Juni 2019, 20:03 Uhr

Kiel (ots) - Ein kurzer, aber kräftiger Gewitterschauer forderte

am späten Nachmittag zwischen 16:35Uhr und 19:30Uhr die Feuerwehr

Kiel.



An fünf wetterbedingten Einsatzstellen in den Ortsteilen Brunswik,

Dietrichsdorf und Mettenhof musste Wasser aus Kellern und Wohunugen

gepumpt werden. Hier waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren

Dietrichsdorf und Suchsdorf, der Hauptwache und der Nordwache im

Einsatz. Im Stadtteil Dietrichsdorf landeten nach zwei Blitzschlägen

abgebrochene Äste auf PKW, die von Kräften der Ostwache und der

Freiwilligen Feuerwehr Dietrichdorf beseitigt wurden.



Parallel wurde um 18:09Uhr ein Löschfahrzeug der Hauptwache zur

Abkontrolle eines durch Bewohner gelöschten Feuers in einer Küche

entsandt. Um 19:00Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einem Hotel in

der Innenstadt aus; die Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten vor Ort

eine Auslösung durch Deo-Spray feststellen und den Einsatz zügig

beenden.



Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte im Einsatz.









