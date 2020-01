Turbulenter Jahreswechsel für die Feuerwehr Kiel

Avatar_shz von shz.de

01. Januar 2020, 06:03 Uhr

Kiel (ots) - Zwischen 23.00Uhr und 02.30Uhr wurden im Bereich der

Landeshauptstadt Kiel 55 Rettungsdiensteinsätze und 19 Brandeinsätze

registriert.



Bereits gegen 23.05Uhr wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen

Feuerwehr Kiel - Russee zu einem Feuer in einem Garagenkomplex im Stadtteil

Mettenhof alarmiert. Durch das zügige Eingreifen blieb das Feuer auf einen PKW

beschränkt. Drei Atemschutztrupps waren im Einsatz.



Kurz nach dem Jahreswechsel waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Kiel bei

verschiedenen Einsätzen gefordert:



- In den Stadtteilen Mettenhof, Südfriedhof, Wellingdorf, Gaarden

- Süd und Pries wurden brennende Müllcontainer und Gegenstände

im Freien durch Einzelfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren und

der Berufsfeuerwehr abgelöscht.

- In den Stadtteilen Hassee, Elmschenhagen - Nord und Pries wurden

Rauch oder Flammenschein in Treppenräumen und Wohnungen

gemeldet. Hierzu wurden Löschzüge der Feuerwehr durch die

integrierte Leitstelle Mitte entsandt. An allen Einsatzstellen

konnte glücklicherweise zügig Entwarnung gegeben werden. Es gab

keine Personenschäden.



Für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes startet das neue Jahr ebenfalls

turbulent. Mindestens vier Patienten verletzten sich teilweise schwer durch

Feuerwerkskörper. Zwei Patienten mussten zur weiteren Behandlung in die

Handchirurgie -Abteilung in die Uniklinik Lübeck verlegt werden. Neben den

Unfällen mit Feuerwerkskörpern waren mehrere Personen so stark alkoholisiert,

dass sie auf Hilfe des Rettungsdienstes angewiesen waren. Zeitweise waren bis zu

zwölf Rettungswagen zeitgleich in Einsätzen im Stadtgebiet Kiel gebunden.



