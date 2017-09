Kreis Segeberg (ots) - Sturmtief "Sebastian" hält die Feuerwehren

im Kreisgebiet auf Trab. Mit dem Stand von 20:50 Uhr mussten die

Wehren im Kreisgebiet 135 Einsätze bewältigen, davon laufen zurzeit

noch 9 Einsätze. Die Leitstelle Holstein in Norderstedt hat ihr

Personal aufgestockt um die Menge an Notrufen zu bewältigen. Bei den

Einsätzen handelt es sich größtenteils um umgeknickte und entwurzelte

Bäume.



Wenn sich der Sturm gelegt hat, werden wir die endgültigen

Einsatzzahlen bekannt geben.









