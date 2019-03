Sturmtief "Bennet" beschäftigt die Feuerwehr Kiel

von shz.de

04. März 2019, 22:03 Uhr

Kiel (ots) - Seit den Mittagsstunden haben die Einheiten der

Feuerwehr Kiel neben dem normalen Tagesgeschäft rund zwei Dutzend

wetterbedingte Einsätze abgearbeitet.



Im Stadtgebiet mussten umgestürzte Bäume und Bauzäune von Gehwegen

und Fahrbahnen geräumt werden. Im Stadtteil Suchsdorf drohte ein

Baugerüst umzustürzen; Kräfte der Hauptfeuerwache verhinderten

weiteren Schaden. In Mettenhof und Hasseldieksdamm wurden geparkte

Autos durch entwurzelte Bäume beschädigt. An zwei weiteren

Einsatzstellen wurden Dachpfannen und Schornsteinabdeckungen mittels

Drehleitern gesichert. Personenschäden sind zum jetzigen Zeitpunkt

nicht zu verzeichnen.



Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen

Feuerwehren Elmschenhagen, Gaarden und Wellsee mit der Beseitigung

der Sturmschäden beschäftigt.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell