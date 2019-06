Stromausfall nach Feuer im Trafohaus in Bordesholm - Kleine Ursache, große Wirkung

von shz.de

25. Juni 2019, 23:53 Uhr

Rendsburg (ots) - Bordesholm (ots) - Amt Bordesholm (Kreis

Rendsburg-Eckernförde), 25.06.2019, 20:49 Feuer Standard (FEU) Heute

(25.06.2019) kam es in Bordesholm zu einem Brand in einem

Trafohäuschen, Teile des Stadtbereiches Bordesholm ohne Strom. Gegen

20:49 bekam die Freiwillige Feuerwehr Bordesholm über die Leitstelle

einen Alarm zum Feuer im Langenheisch. Dort stellte sich heraus das

eine leichte Rauchentwicklung in einem Trafohaus war. Das Feuer

selbst konnte schnell gelöscht werden, jedoch wurde dann

festgestellt, dass Teile von Bordesholm ohne Strom waren. Schnell

ergriffen die Kameraden der Feuerwehr die Initiative und

telefonierten vorsorglich die Pflegeheime und andere wichtige

Institutionen im Einzugsgebiet ab. Wichtig zu wissen ist das dort

mitunter Patienten wohnen, die ein Heimsauerstoffbeatmungsgerät haben

und je nach Modell hält der Akku hierfür nur knapp zwei Stunden,

somit war Eile geboten. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus,

dass von den vier Pflegeheimen drei noch Strom hatten und lediglich

nur eins von dem Stromausfall betroffen war. In diesem sind zum Glück

aber keine solchen Bewohner untergebracht gewesen. Die

Wiederherstellung der Stromversorgung stellte sich anfangs wohl noch

etwas schwieriger dar, sodass die Kameraden eine Fremdeinspeisung von

der Feuerwache hergestellt hatten und somit nach gut einer Stunde die

Bereiche vorerst mit Strom versorgt wurden. Ebenfalls wurde schon ein

Plan aufgestellt eine Notversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im

Feuerwehrgerätehaus einzurichten, für den Fall, das es noch länger

andauern würde, da es auch nur eingeschränkt möglich war den Notruf

zu wählen, hätte man auch eine Medizinische Notversorgung

hergestellt. Gegen 22 Uhr konnte dann aber auf Trafobetrieb

umgeschaltet werden und es läuft alles wieder Normal in Bordesholm.









