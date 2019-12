Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen

Avatar_shz von shz.de

21. Dezember 2019, 23:33 Uhr

Kiel (ots) - Am Samstagabend gegen 21:50 Uhr ereignete sich ein schwerer

Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der B76 im Kieler Stadtgebiet Höhe

Müllverbrennungsanlage. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, vier davon

schwer. Zwei Personen waren eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit

werden. Alle Betroffenen wurden zur weiteren Behandlung in Kieler Krankenhäuser

verbracht. Während der Maßnahmen musste die B76 Fahrtrichtung Plön sowie der

Waldwiesenkreisel für den Verkehr voll gesperrt werden. Nachdem die verunfallten

Fahrzeuge beseitigt und die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufgenommen wurden,

konnten gegen 23:30 Uhr alle Maßnahmen beendet werden.



Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr

Russee sowie des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt.



