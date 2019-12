Schwerer Verkehrsunfall in Pinneberg fordert ein Menschenleben, vier weitere Personen schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2019, 11:13 Uhr

Pinneberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es im Pinneberger Stadtteil

Eggerstedt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge vier

Personen schwer und eine Person tödlich verletzt wurden. Die Feuerwehr setzte

schweres Gerät für die Rettungsmaßnahmen ein.



Gegen 01:00 Uhr morgens ist es in der Straße "An der Raa", im Pinneberger

Stadtteil Eggerstedt zu einem schweren Verkehrunfall gekommen. Ein mit fünf

Jugendlichen besetzter Kleinwagen war von der Straße abgekommen und mit der

Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt.



Gemeldet wurde der Unfall durch einen Jugendlichen, welcher zuvor gemeinsam mit

den verunfallten Personen bei einer nahegelegenen Veranstaltung anwesend war.

Weil der PKW mit fünf Personen voll besetzt war, trat der Jugendliche zu fuß den

Heimweg an und fand wenige hundert Meter entfernt den verunfallten PKW an einem

Baum stehend vor.



Als die ersten Einsatzkräfte um Wehrführer und Einsatzleiter Claus Köster die

Einsatzstelle erreichten waren 2 Personen bereits aus dem PKW befreit worden,

sie wurden umgehend vom Rettungsdienst betreut und medizinisch versorgt. Die

drei weitere Insassen waren zu diesem Zeitpunkt noch im PKW, zwei von Ihnen

bewusstlos eingeklemmt.



Bereits in dieser frühen Phase war klar, dass für den 19 jährigen Beifahrer

jegliche Hilfe zu spät kommt. Er war bereits verstorben.



Aufgrund der medizinischen Befunde des Fahrers wurde mit dem Eintreffen des

ersten Hilfeleistungslöschfahrzeuges eine sogenannte Sofortrettung durchgeführt.

Hierbei handelt es sich um eine lebensrettende Sofortmaßnahme bei z.B.

instabilen Kreislaufverhältnissen des Opfers.



Die dritte Person konnte ohne technische Hilfe aus dem PKW gerettet werden.



Nachdem alle Verletzten gerettet waren, begannen die Einsatzkräfte mit der

schweren Aufgabe zur Bergung des eingeklemmten Verstorbenen. Hier wurde

hydraulisches Werkzeug für die Befreiung eingesetzt.



Die vier schwer verletzten Insassen wurden, mit zum Teil lebensgefährlichen

Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der sechste Betroffene

wurde psychosozial durch die Einsatzkräfte betreut und an der Einsatzstelle von

seinen Eltern übernommen. Für die medizinischen Maßnahmen waren mehrere

Rettungswagen (RTW) und Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) aus Pinneberg, Wedel,

Elmshorn und Hamburg im Einsatz. Einer der Patienten wurde von einem Notarzt der

Feuerwehr Pinneberg ins Krankenhaus begleitet, da dieser regelhaft im

Rettungsdienst tätig ist. Koordiniert wurden die rettungsdienstlichen Maßnahmen

durch den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (ORGL) und dem Leitenden

Notarzt (LNA).



Im Rahmen der Ursachenermittlung zog die Polizei einen Unfallsachverständigen

hinzu, dieser wurde bei seiner Arbeit durch die Feuerwehr unterstützt.



Aufgrund der belastenden Situation für die eingesetzten Kräfte erfolgte im

Anschluss an die Einsatzmaßnahmen eine erste Nachbesprechung, welche nach dem

Einrücken an die Standorte fortgeführt wurde.



Zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Eingesetzt Kräfte: Feuerwehr Pinneberg: 6 Fahrzeuge - 22 Einsatzkräfte

Rettungsdienst RKiSH: 5 RTW, 2 NEF, ORGL, LNA Berufsfeuerwehr Hamburg: 1 NEF

Polizei: diverse



Einsatzleiter: Claus Köster (Wehrführer, FF Pinneberg)



