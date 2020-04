Schwerer Verkehrsunfall auf der Eckernförder Strasse in Kiel

Avatar_shz von shz.de

13. April 2020, 21:13 Uhr

Kiel (ots) - Schwerer Verkehrsunfall mit 4 PKW



Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen mehreren PKW rückte die Feuerwehr Kiel am heutigen Ostermontag aus. Vier PKW waren in einem Kreuzungsbereich kollidiert. Eine aufwendige technische Rettung mittels hydraulischem Rettungsgerät und Seilwinde war nötig, um zwei eingeklemmte Personen aus ihren Fahrzeugen zu befreien. Eine Person verstarb noch am Unfallort. Fünf weitere Personen wurden durch den Kieler Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Im Einsatz waren der Rüstzug der Hauptfeuerwache, die Nordwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf und weitere Kräfte des Rettungsdienstes mit insgesamt 42 Einsatzkräften.



