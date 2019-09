Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 Richtung Norden, eine Person schwerverletzt

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 11:53 Uhr

Rendsburg (ots) -



Auf der A7 Richtung Norden (Höhe KM 62), kam es Heute (12.09.2019)

zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt

wurden.



Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 12.09.2019, 08:45

Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 R0)



Auf der A7 Richtung Norden Höhe KM 62 vor dem Rendsburger Kreuz

ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 08:45 Uhr ein schwerer

Verkehrsunfall. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, eine

Person schwerverletzt. Ein Pickupfahrer musste aufgrund eines Staus

die Fahrt verlangsamen, ein Ford konnte nicht mehr ausweichen und

erfasste den PKW. Die beiden Personen aus dem Pickup konnten selbst

aussteigen. Zwei von drei Mitfahrern aus dem Ford konnten das

Fahrzeug verlassen, der Fahrer musste durch die Feuerwehr mit

hydraulischen Rettungsgeräte befreit werden und wurde schwerverletzt

in die Uniklinik nach Kiel gefahren. Die anderen vier Personen wurden

leicht verletzt.



Die Feuerwehr Rendsburg war mit 6 Einsatzfahrzeugen und 25

Kameraden im Einsatz, ebenfalls war ein Großaufgebot des

Rettungsdienstes sowie Rettungshubschrauber am Einsatzort. Die

Autobahnpolizei sicherte die Einsatzstelle ab.



Die A7 war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in diesem

Bereich rund voll gesperrt. Über die Schadenhöhe kann aktuell keine

Angabe gemacht werden.









