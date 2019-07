Schiffsbrand auf Peter Pan

von shz.de

09. Juli 2019, 22:03 Uhr

Lübeck (ots) - Etwa fünf bis sechs Seemeilen nordöstlich vor

Travemünde ist es nach bisherigen Meldungen auf dem Schiff Peter Pan

der TT-Line zu einem Feuer im Maschinenraum gekommen. Um 20 Uhr ist

die Feuerwehr Lübeck davon in Kenntnis gebracht worden. Das Feuer

soll bereits gelöscht sein.



+++ weitere Informationen folgen in Kürze +++









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Lübeck

- Pressebetreuung -

Bornhövedstraße 10

23554 Lübeck

http://www.feuerwehr-luebeck.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell