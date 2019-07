Scheune nach Feuer beschlagnahmt Bornhorst, in Rumohr, kam es Heute (11.07.2019) zu einem Großfeuer.

von shz.de

11. Juli 2019, 22:53 Uhr

Rendsburg (ots) -



Rumohr - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 11.07.2019, 18:34 Uhr

Feuer (FEU G 00), 18:56 Feuer 2 (FEU 2).



In Rumohr brannte eine Scheune auf einen Hof. Das Feuer war in den

Zwischendecken des Daches aus bisher unbekannter Ursache

ausgebrochen. Gegen 18:30 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Es

wurden mehrere Atemschutztrupps eingesetzt um das Feuer zu löschen.

Deshalb wurde durch den Einsatzleiter rund 20 Minuten später das

Stichwort auf FEU 2 erhöht, da weitere Kräfte am Einsatzort

erforderlich waren. Außerdem wurde die Dachhaut entfernt um an die

Glutnester heranzukommen. Die Feuerwehren hatten das Feuer schnell

unter Kontrolle. Da Glücklicherweise die Scheune eingerüstet war,

konnten die Einsatzkräfte besser an das Dach herankommen. Verletzt

wurde niemand bei diesem Einsatz. Es waren rund 80 Einsatzkräfte aus

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Einsatzort. Die

Nachlöscharbeiten dauerten noch bis ca. 21:30 Uhr an. Über die

Schadenshöhe und Brandursache kann derzeit keine Auskunft erteilt

werden. Die Kripo hat die Brandstelle beschlagnahmt.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Daniel Passig

Telefon: 04331 / 28581 (Verband)

Mobil: 0176 / 644 12 457

E-Mail: passig@kfv-rdeck.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell