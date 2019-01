Schenfeld: Feuerwehr Schenefeld löscht brennende Gartenlaube

von shz.de

13. Januar 2019, 20:43 Uhr

Pinneberg (ots) -



Schenefeld - Um 18:21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr

Schenefeld zu einer brennenden Gartenlaube in die Halstenbeker

Chaussee alarmiert. Der Einsatzleiter erkundete vor Ort ein Feuer in

einer Gartenlaube mit den Maßen sieben mal fünf Meter. Bereits beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Gartenlaube in

Vollbrand. Das aus bisher ungeklärter Ursache entstandene Feuer

konnte von drei Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz mit zwei

C-Rohren schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde mit Hilfe der

Wärmebildkamera die Gartenlaube auf weitere Glutnester kontrolliert.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle der

Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Die Feuerwehr Schenefeld

rückte nach 1,5 Stunden wieder ein.



Einsatzleiter: Tomas Berens, Wehrführer Kräfte: Feuerwehr

Schenfeld 26 mit 6 Fahrzeugen, RKiSH 2 mit 1 Fahrzeug, Polizei 4 mit

2 Fahrzeugen









