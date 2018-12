von shz.de

24. Dezember 2018, 22:32 Uhr

Pinneberg (ots) -



Schenefeld: Ausgedehnter Wohnungsbrand an Heiligabend Datum:

Montag, den 24. Dezember 2018, 17:58 Uhr Einsatzort: Schenefeld,

Königsberger Straße Einsatz: FEU Y (Feuer, Menschenleben in Gefahr)



Am heutigen Heiligabend kam es gegen 18 Uhr aus bisher ungeklärten

Ursachen in der Königsberger Straße zu einem ausgedehnten

Wohnungsbrand in einem Bungalow. Als die ersten Einsatzkräfte an der

Brandstelle eintrafen, befand sich ein Teil des Bungalows bereits in

Vollbrand. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch eine Person in

dem Gebäude befand, wurde sofort die Personensuche mit zwei Trupps

unter umluftunabhängigem Atemschutz eingeleitet. In dem Brandobjekt

konnte aber keine Person angetroffen werden. Der Brand wurde mit drei

C-Rohren im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Insgesamt waren 5

Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen der

Einsatzkräfte, konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile

verhindert werden. Insgesamt war die Freiwilligen Feuerwehr

Schenefeld mit 39 Einsatzkräften im Einsatz. Nach rund drei Stunden

konnte der Einsatz beendet werden.



Kräfte FF Schenefeld: 39 mit acht Fahrzeugen RKiSH: mit 2 RTW´s

und ein NEF, Feuerwehr Hamburg: mit 1 RTW Einsatzleiter: Björn

Eggerstedt, stell. Wehrführer FF Schenefeld









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell