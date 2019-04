Schenefeld: 2. Nachtrag zu Großbrand einer Lagerhalle auf einem Reiterhof

von shz.de

24. April 2019, 08:18 Uhr

Schenefeld:

Datum: Dienstag, 23. April 2019

Einsatzort: Schenefeld, Holtkamp

drei Löschzüge)



Schenefeld - Achteinhalb Stunden haben die Löscharbeiten bei dem

Großfeuer einer Lagerhalle auf einem Reiterhof in Schenefeld am

Dienstagabend gedauert. Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch rückten

die letzten der insgesamt 120 Einsatzkräfte ab. Es verblieb bis zum

Morgen lediglich eine Brandwache von fünf Personen vor Ort, um das

noch immer glimmende Heu im Auge zu behalten. Sie wurde am Mittwoch

um 7 Uhr von acht frischen Kräften abgelöst. Diese nahmen dann die

Nachlöscharbeiten wieder auf. Nicht ganz unerwartet hatte der Wind

Glutnester im verbrannten Heu erneut angefacht. In der 40 mal 60

Meter großen Halle waren etwa 500 Rundballen Heu eingelagert. Ferner

wurden darin mehrere Fahrzeuge und auch Düngemittel ein Raub der

Flammen. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere handgeführte Strahlrohre

unter Atemschutz sowie die Wenderohre von zwei Drehleitern

eingesetzt. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht

verletzt. Sie verblieben nach einer Behandlung im Rettungswagen vor

Ort. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr

keine Angaben gemacht werden.



Kräfte FF Schenefeld: 10 Fahrzeuge, FF Halstenbek: 8 Fahrzeuge, FF

Tangstedt (Komponente Wasserförderung der kommunalen

Feuerwehrbereitschaft): 2 Fahrzeuge, FF Quickborn: 1 Fahrzeug

(Führung Feuerwehrbereitschaft), Technische Einsatzleitung mit

Netzersatzanlagen: 3 Fahrzeuge, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg:

Kreiswehrführer Frank Homrich, Pressesprecher, Polizei,

Einsatzleiter: Björn Eggerstedt, stellvertretender Wehrführer FF

Schenefeld



Pressesprecher vor Ort: Dennis Fuchs 01516 - 4502915









