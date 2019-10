Rettung von Kirchenempore

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 19:53 Uhr

Kaltenkirchen, Holstein (ots) -



Gegen 12:30 Uhr am heutigen Tage wurden die Einsatzkräfte des

Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen zur

Michaeliskirche in Kaltenkirchen gerufen. Ein Arbeiter war dort auf

der Empore im inneren der Kirche aus noch ungeklärter Ursache

verunglückt.



Die Treppe, welche zur Empore führt konnte aufgrund sehr beengter

Verhältnisse als Rettungsweg ausgeschlossen werden. Auch eine Rettung

von außen, unter Zuhilfenahme des Teleskopgelenkmastes, war bei

diesem besonderen Einsatzobjekt nicht möglich.



Einsatzleiter Claas-Hendrik Heß entschied sich daher für den Bau

einer Konstruktion bestehend aus mehreren Leiterteilen. Diese reichte

vom Geländer der Empore bis in das Erdgeschoss der Kirche. Der

Verunfallte konnte so schonend auf einer speziellen Trage, die durch

die Einsatzkräfte zusätzlich mit Leinen gesichert wurde von der

Empore nach unten abgelassen werden.



Der zwischenzeitlich auf einer Wiese hinter der Michaeliskirche

gelandete Rettungshubschrauber ,,Christoph Hansa'' aus Hamburg flog

den verletzen Arbeiter in ein Krankenhaus.



Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und

Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt.









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell