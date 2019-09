Rauchentwicklung in Einfamilienhaus ruft die Feuerwehr Kiel auf den Plan

Avatar_shz von shz.de

10. September 2019, 19:43 Uhr

Kiel (ots) - Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Speckenbeker

Weg wurden durch ausgelöste Rauchwarnmelder gewarnt. Sie stellten

eine Rauchentwicklung im Gebäude fest und begaben sich unverletzt ins

Freie. Gegen 18.20Uhr ging der Notruf in der IRLS Mitte ein,

woraufhin der Löschzug der Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr

Russee sowie ein Rettungswagen alarmiert wurden. Durch einen Trupp

unter Atemschutz konnte ein Brand im Keller im Bereich der

Heizungsanlage festgestellt werden. Für die Brandbekämpfung wurde die

Heizungsanlage teilweise demontiert. Nach rund 30 Minunten war die

Gefahr beseitigt und das Gebäude belüftet, so dass die Einsatzkräfte

bereits reduziert werden konnten.



Parallel wurden gegen 18.40Uhr Kräfte des Löschzuges der Ostwache

in den Stadtteil Südfriedhof alarmiert. Bewohner eines

Mehrfamilienhauses in der Straße "Zum Brook" hatten Brandgeruch im

Treppenraum wahrgenommen. Bei Eintreffen der Feuewehr konnte

Entwarnung gegeben werden. Der Brandgeruch war verzogen und es konnte

keine Ursache festgestellt werden.









