Rauchentwicklung im Stadtteil Kiel-Elmschenhagen

Avatar_shz von shz.de

09. Dezember 2019, 03:03 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht zum 09.12.2019 wurden der Leitstelle gegen 02.00 Uhr

mehrere ausgelöste private Rauchmelder in einer Wohnung gemeldet. Die daraufhin

alarmierten Einsatzkräfte trafen auf eine stark verrauchte Wohnung eines

Mehrfamilienhauses, in der sich noch die Bewohnerin befand. Die ältere Dame

wurde an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Kieler

Krankenhaus verbracht. Ursächlich für die Rauchentwicklung war schlussendlich

angebranntes Essen.



Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen

Feuerwehr Elmschenhagen sowie des Rettungsdienstes eingesetzt. Gegen 02:45 Uhr

konnten alle Maßnahmen beendet werden.



Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/82765/4462233

OTS: Feuerwehr Kiel



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell