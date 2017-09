Pinneberg: Feuerwehr verhindert ausgedehnten Gebäudebrand

Pinneberg (ots) - Datum: Samstag, 16. September 2017, 23:51 Uhr

+++ Einsatzort: Pinneberg, Mühlenstraße +++ Einsatz: Feuer, 2

Löschzüge (FEU 2)



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Pinneberger

Feuerwehr kurz vor Mitternacht zu einem Gebäudebrand in der

Mühlenstraße alarmiert. Als die 45 Einsatzkräfte um den

stellvertretenden Wehrführer Kai Halle vor Ort eintrafen schlugen

Flammen aus dem Dach des Geschäftsobjektes. Sofort wurde ein

Löschangriff über die Drehleiter vorgetragen - die

Atemschutzgeräteträger löschten die offenen Flammen schnell ab und

verhinderten so eine Ausbreitung. Zwei weitere Atemschutztrupps waren

in den Innenangriff vorgegangen und hatten auch hier das Feuer

schnell löschen können.



Aufgrund der Hitze waren vier Oberlichter im Dachbereich

geschmolzen, weswegen die Flammen aus dem Gebäude heraus schlugen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Dach aufwendig

kontrolliert. Dazu wurden mehrere Atemschutztrupps eingesetzt, die

das Dach teilweise mit einer speziellen Säge öffneten und gefundene

Brandnester gezielt abgelöscht haben.



Nach über zwei Stunden war das Feuer restlos gelöscht.

Anschließend begannen die Aufräumarbeiten. Zudem ließ Einsatzleiter

Kai Halle das Geschäftshaus belüften. Die genauen Umstände der

Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bisher unbekannt, dazu hat

die Polizei bereits vor Ort entsprechenden Ermittlungsarbeiten

aufgenommen.



Kräfte FF Pinneberg: 45 mit KdoW, ELW 2, 2s HLF 20/16, DLK 23/12,

LF 20/16, WLF, RW 2, MZF, MTW KFV Pinneberg: Kreiswehrführer mit

KdoW, 2x Pressesprecher mit PKW Einsatzleiter: Kai Halle,

stellvertretender Wehrführer FF Pinneberg









