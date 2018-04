Pinneberg: Feuerwehr rettet neun Menschen bei Küchenbrand

von shz.de

29. April 2018, 09:03 Uhr

Pinneberg (ots) - Datum: Sonntag, 29. April 2018, 07:06 Uhr +++

Einsatzort: Pinneberg, Elmshorner Straße +++ Einsatz: Feuer, 2

Löschzüge, Rettungsdienststufe 1/7-10 Verletzte (FEU 2 R1)



Pinneberg - Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Pinneberg

wurden am Sonntagmorgen zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr

alarmiert. Gemeldet war ein Feuer im Gebäude, zunächst ging man von

einer verletzten Person aus, die sich auf das Dach des Wohn- und

Geschäftsgebäudes gerettet hat.



Für die 43 Einsatzkräfte der Pinneberger Feuerwehr um ihren

Einsatzleiter und stellvertretendem Wehrführer Kai Halle stellte sich

die Situation vor Ort jedoch brisanter heraus als zunächst

angenommen. Rauch stieg aus einem Fenster im ersten Obergeschoss,

sechs Personen standen auf dem Dach und riefen um Hilfe, im Gebäude

waren drei weitere Personen vermisst gemeldet worden.



Sofort wurde die Alarmstufe erhöht, Vollalarm für die Feuerwehr

Pinneberg ausgelöst, weitere Kräfte des Rettungsdienstes wurden

alarmiert. Während ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur

Menschenrettung in das Gebäude vorging, wurden die sechs Personen

über die Drehleiter vom Dach gerettet. Die drei weiteren Personen

konnten schnell über tragbare Leitern aus dem Gebäude gerettet

werden.



Unter Atemschutz wurde anschließend das Feuer im Küchenbereich mit

einem handgeführten Strahlrohr gelöscht. Parallel dazu begann die

präklinische Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst. Zu

den neun Verletzten zählen acht Leichtverletzte, aber auch ein etwas

schwerer verletzter Bewohner. Alle wurden aufgrund der

Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser transportiert.



Die Polizei war vor Ort um die Elmshorner Straße für die Dauer des

Einsatzes vollzusperren. Sie wird außerdem jetzt feststellen müssen

wie es zu dem Feuer gekommen ist und wie hoch der Schaden im Gebäude

fest.



Kräfte FF Pinneberg: 43 mit ELW 2, 2x HLF 20/16, DLK 23/12, LF

20/16-P, WLF, LF 10/6, TLF 20/40 KFV Pinneberg: Pressesprecher mit

PKW Rettungsdienst: 26 mit 2x NEF, 9x RTW, 2x KdoW Polizei: 7 mit 3x

FuStW Einsatzleiter: Kai Halle, stellvertretender Wehrführer FF

Pinneberg









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressesprecher

Torben Fehrs

Telefon/Mobil: 0176 345 24 393

E-Mail: torben.fehrs@kfv-pinneberg.org



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell