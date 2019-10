Avatar_shz von shz.de

20. Oktober 2019, 15:53 Uhr

Pinneberg (ots) - Ölspur von Pinneberg über Wedel bis nach

Haseldorf - L105 mehrere Stunden voll gesperrt Datum: Sonntag, 20.

Oktober 2019, 9.56 Uhr Einsatzorte: Pinneberg, Appen, Holm, Wedel,

Haseldorf Einsatz:THAUST G (Technische Hilfe, Austritt von

Betriebstoffen, größerer Umfang)



Pinneberg/Wedel - Am Sonntagmorgen kam es in Pinneberg zu einem

Verkehrsunfall, in dessen Folge das Unfallfahrzeug sich Ölwanne und

Kraftstofftank aufriss. Anstatt an der Einsatzstelle zu verharren,

flüchtete der Fahrer mit seinem Fahrzeug, woraufhin sich die

austretenden Betriebstoffe über die Ortschaften Pinneberg, Appen,

Holm, Wedel, Hetlingen und Haseldorf verteilten. In Haseldorf endete

die Fahrt dann in der Straße Hetlinger Deich in einen Graben. Aus

diesem nahm die FF Haseldorf hinein gelaufene Betriebsstoffe mit

speziellem Bindemittel auf. 76 ehrenamtliche Kräfte aus fünf

freiwilligen Feuerwehren waren teilweise über mehrere Stunden im

Einsatz. Die zunächst alarmierte Feuerwehr Pinneberg erkundete vom

Unfallort Mühlenstraße in Pinneberg das Ausmaß und ließ ab 10:10 Uhr

die Feuerwehren der betroffenen Orte zur Gefahrenabwehr in den

jeweiligen Gemeindegebieten nachalarmieren. Im Pinneberger

Stadtgebiet übernahm anschließend der Kommunale Servicebetrieb

(Bauhof) die Absicherung und Beseitigung. Auf der Landesstraße 105

zwischen Pinneberg und Wedel wurde nach Absicherung durch die

Feuerwehren in Absprache mit der Straßenmeisterei eine Fachfirma mit

der Reinigung der Fahrbahn von dem schmierigen Film beauftragt. Im

Kreisel zum Holmer Lehmweg streute die FF Holm mit Bindemittel ab und

nahm dieses wieder auf. Die L105 wurde für diese Arbeiten voll

gesperrt. Die Arbeiten dauern zur Stunde noch an. Nähere Angaben zum

auslösenden Unfall und dem Unfallfahrer können seitens der Feuerwehr

nicht erteilt werden. Die Polizei ermittelt.



Kräfte FF Pinneberg: 8 mit 2 Fahrzeugen FF Wedel: 17 mit 8

Fahrzeugen FF Holm: 18 mit 3 Fahrzeugen FF Appen: 20 mit 4 Fahrzeugen

FF Haseldorf: 13 mit 2 Fahrzeugen Bauhöfe Wedel und Pinneberg,

Straßenmeisterei Moorrege, Polizei und Fachfirmen









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Telefon: (04121) 750 779

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell