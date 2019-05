Mitgliederversammlung des KFV Dithmarschen Renke Gosch und Michael Friederichs sind neue Beisitzer im Kreisverband

von shz.de

22. Mai 2019, 11:43 Uhr

Dithmarschen (ots) -



Die erforderlichen Grundstücke für den Neubau der

Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV)

wurden vom Kreis gekauft, berichtet Landrat Stefan Mohrdieck auf der

Mitgliederversammlung des KFV Dithmarschen. Die Wahl von gleich zwei

neuen Beisitzern sowie Ehrungen und Beförderungen standen auf der

Tagesordnung im Dithmarsenpark.



Am Donnerstag (16.05.2019) folgten rund 140 Delegierte der

Feuerwehren aus dem Kreis Dithmarschen der Einladung durch den

Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes. Im Dithmarsenpark in Albersdorf

wurde die Versammlung mit mahnenden Worten durch den Kreiswehrführer

Sönke Hanßen eröffnet. "Die Mitgliedergewinnung im gesamten

Kreisgebiet bleibt weiterhin eine Herausforderung.", so Hanßen. Im

Verlauf des Jahres 2018 sind die Mitgliederzahlen der Feuerwehren im

Kreis Dithmarschen um etwa 50 Mitglieder zurückgegangen. Ein Trend,

der sich bereits seit einigen Jahren abzeichnet. Umso wichtiger sei

hier ein aktives Entgegenwirken, weshalb der Kreiswehrführer sich

besonders über die Initiative des ''kreisweiten Schnupperdienstes''

freut: "Eine tolle Idee, die anfänglich durch eine kleine Gruppe

Feuerwehrmitglieder im Kreis begonnen wurde und in diesem Jahr erneut

mit noch mehr teilnehmenden Wehren durchgeführt wird." Im vergangenen

Jahr konnten durch diese Aktion viele Mitglieder gewonnen werden, so

dass in diesem Jahr bereits mehr als 30 Wehren an der Aktion

teilnehmen. Doch nicht nur Mitgliedergewinnung ist ein wichtiger

Faktor, sondern ebenso auch die Mitgliederhaltung. Den Neuzugängen

stehen immer noch zu viele Austritte gegenüber. Diesem und vielen

weiteren Themen wird sich der neu gegründete Feuerwehrausschuss des

Kreisverbandes in Zukunft widmen. "Wir wollen dem Kreisverband in

grundlegenden Themen der verbandlichen Weiterentwicklung und

Ausrichtung beratend beiseite stehen.", so Bernd Meier, Vorsitzender

des Ausschusses. Dabei gehören dem Feuerwehrausschuss die gewählten

Vorstandsmitglieder des KFV Dithmarschen sowie die amtierenden

Amtswehrführer und Stadtwehrführer amtsfreier Städte im Kreis

Dithmarschen an. In den nächsten Jahren wird besonders ein Thema den

Kreisfeuerwehrverband beschäftigen - der Neubau einer

feuerwehrtechnischen Zentrale. Landrat Stefan Mohrdieck richtet

stellvertretend die Grußworte aller Fraktionen des Kreistages aus und

berichtet, dass die erste Hürde nach der nicht ganz einfachen

Standortwahl genommen sei, denn die für den Bau erforderlichen

Grundstücke wurden vom Kreis Dithmarschen erworben. "Der nächste

Schritt wird die Ausschreibung zur Findung eines geeigneten

Planungsbüros sein, welches mit der Umsetzung des Bauvorhabens

beauftragt werden soll.", berichtet Mohrdieck. Das ehrgeizige Ziel,

im Jahr 2022 die neue feuerwehrtechnische Zentrale in Betrieb nehmen

zu können, sei für den Landrat des Kreises Dithmarschen durchaus

umsetzbar. Die 140 Delegierten Feuerwehrmitglieder wählten in der

Versammlung gleich zwei neue Beisitzer. Hier kann Renke Gosch aus der

Feuerwehr Wrohm und Michael Friederichs aus der Feuerwehr Eddelak zur

Wahl gratuliert werden. Renke Gosch wurde zudem durch den Vorstand

des Kreisfeuerwehrverbandes zum ''Fachwart ABC'' ernannt. Durch den

Kreiswehrführer Sönke Hanßen und seinen Stellvertreter Klaus Vollmert

wurden Lennart Lange zum Hauptlöschmeister, Uwe Fürchtenicht zum

Hauptbrandmeister, Tjark Plohmann und Hans Ulrich Seelemann zum

Brandmeister, aufgrund ihrer Tätigkeiten im KFV Dithmarschen

befördert. Durch ihre Tätigkeit im Löschzug-Gefahrgut Dithmarschen

wurden Andre Thede zum Hauptbrandmeister und Stefan Wolff zum

Hauptbrandmeister mit drei Sternen befördert. Eine besondere Ehrung

wurde Hans Harald Böttger zuteil, er erhielt für seine besonderen

Leistungen in der Feuerwehr die Deutsche Feuerwehr Ehrenmedaille.

Timm Schumacher wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung mit der

Leistungsspange in Bronze ausgezeichnet.









