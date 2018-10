Mehrere Feuer in Kiel

von shz.de

13. Oktober 2018, 01:33 Uhr

Kiel (ots) - Am Freitag Abend gegen 21:58 Uhr wurde die Feuerwehr

zu mehreren Einsätzen im Bereich des Exerzierplatzes gerufen. Mehrere

Anrufer meldeten zunächst eine starke Rauchentwicklung aus einer

Tiefgarage.



Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei PKW in einer

Tiefgarage in der Prüne in Vollbrand. Insgesamt drei Trupps unter

Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung und Erkundung eingesetzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten diverse angrenzende

Mehrfamilienhäuser kontrolliert werden.



Während der laufenden Löschmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte auf

insgesamt drei weitere Einsatzstellen in unmittelbarer Nähe

aufmerksam. Es brannten Müllcontainer, zum Teil direkt an

Wohngebäuden, im Bereich Prüner Gang und an zwei Stellen am

Exerzierplatz.



Um alle Einsätze zeitgleich zu bearbeiten waren insgesamt ca. 40

Einsatzkräfte der Haupt.- und Ostfeuerwache im Einsatz. Den

Brandschutz stellte in dieser Zeit die Freiwillige Feuerwehr

Suchsdorf sicher.



Um 22:44 Uhr hieß es an allen Einsatzstellen Feuer aus und um

23:50 Uhr wurden alle Maßnahmen beendet. Personen wurden nicht

verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









