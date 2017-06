Medieneinladung: Feuerwehrnachwuchs ermittelt Landessieger

Kiel (ots) - Ihren Landesmeister im Bundeswettbewerb der Deutschen

Jugendfeuerwehr ermitteln die schleswig-holsteinischen

Jugendfeuerwehren am Sonnabend, dem 17. Juni 2017 auf der Sportanlage

der ehemaligen Kaserne in Lütjenburg (Kreis Plön).



10.30 Uhr Antreten der Gruppen und Begrüßung 11.00 Beginn der

Wettbewerbe Siegerehrung ca. 15 Uhr



Erwartet werden 14 Jugendfeuerwehren aus Schleswig-Holstein. Die

Gruppen haben sich in Vorausscheidungen auf Kreisebene für die

Teilnahme qualifiziert. Jeweils neun Jugendliche pro Gruppe müssen in

diesem bundeseinheitlich geregelten Wettbewerb einen

feuerwehrtechnischen Teil mit Löschangriff und Knotenübung und im

sportlichen Teil einen Staffellauf mit feuerwehrtechnischen Einlagen

absolvieren. Neben der Fahrkarte zum Bundesentscheid im nächsten Jahr

nach Husum gibt es für die siegreiche Mannschaft in diesem Jahr

wieder den von Innenminister Stefan Studt gestifteten "Wanderpokal

des Innenministers". Diesen wird ein Vertreter des Innenministeriums

überreichen



Gäste und Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist

frei.



Wir bitten die Medien herzlich um Vorankündigung und

Berichterstattung.



Teilnehmende Mannschaften: Kreis Segeberg: Bornhöved Kreis

Ostholstein: Bad Malente-Gremsmühlen, Haffkrug, Bad

Schwartau-Rensefeld Kreis Herzogtum Lauenburg: Dassendorf,

Schwarzenbek, Basedow Kreis Plön: Lütjenburg, Schönkirchen, Lebrade

Kreis Schleswig-Flensburg: Amt Steinbergkirche, Schleswig, Wanderup

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Rieseby



Weitere Auskünfte erteilen Ihnen vor Ort: - Alexander Wengelewski,

stellv. Landes-Jugendfeuerwehrwart, 0172-3977380 - Torben Benthien:

Jugendbildungsreferent, 0151-61473591









Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

