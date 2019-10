Lübecker Rettungskräfte üben den Notfall am Flughafen / Simulierte Alarmfahrten am 26. Oktober 2019 - Zu keiner Zeit Gefahr für Anwohner!

Avatar_shz von shz.de

23. Oktober 2019, 11:55 Uhr

Lübeck (ots) - Die Lübecker Rettungskräfte führen am Sonnabend,

26. Oktober 2019 eine Notfallübung auf dem Flughafengelände in Lübeck

durch. Im Rahmen der Übung werden mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und

Rettungsdienst mit Blaulicht zum Flughafen fahren - Gefahr oder Grund

zur Beunruhigung für die Anwohner wird jedoch zu keinem Zeitpunkt

bestehen!



Derartige Übungen sind gemäß der Internationalen Zivilluftfahrt

Organisation (ICAO) und europäischen Vorschriften der European Union

Aviation Safety Agency (EASA) in regelmäßigen Abständen

durchzuführen. "Überprüft wird bei Übungen dieser Art insbesondere,

ob die Kommunikation zwischen internen und externen

Rettungsorganisationen funktioniert und ob die eingesetzten

Kapazitäten ausreichen", erklärt Stefanie Eggers, Sprecherin des

Flughafens.



Neben der Lübecker Berufsfeuerwehr, dem Flughafenpersonal und der

Flughafenfeuerwehr werden auch ehrenamtliche Institutionen wie die

Freiwilligen Feuerwehren Wulfsdorf-Vorrade, Krummesse, Büssau und

Kronsforde aktiv an der Übung teilnehmen. Des Weiteren steht die

Freiwillige Feuerwehr Moisling in Bereitschaft für die Sicherstellung

des Grundschutzes im Wachgebiet.



Die Übung selbst findet ausschließlich im abgesperrten Bereich des

Flughafengeländes statt. Eine Behinderung des Straßenverkehrs wird

somit nicht erwartet.









Rückfragen bitte an:



Berufsfeuerwehr Lübeck

Öffentlichkeitsarbeit

Lars Walther

Bornhövedstraße 10

23554 Lübeck

Telefon: 0451- 122 15 27

Fax: 0451- 122 37 89

E-Mail: lars.walther@luebeck.de

http://www.feuerwehr-luebeck.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell