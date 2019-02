Lübecker Krankentransport künftig unter 0451 - 19222 / Ortsvorwahl von außerhalb ab 18. Februar 2019 notwendig - Notruf 112 nicht betroffen

von shz.de

15. Februar 2019, 08:53 Uhr

Lübeck (ots) -



Die Telefonanschlüsse der Leitstelle Lübeck werden am 18. Februar

2019 von ISDN auf Voice over IP (VoIP) umgestellt. In diesem Zuge ist

die Rufnummer 19222 außerhalb des Vorwahlbereiches von Lübeck nur

noch mit Ortsvorwahl erreichbar. Für die Anmeldung von

Krankentransporten, im Zuständigkeitsbereich des Lübecker

Rettungsdienstes, ist die Leitstelle Lübeck somit unter der Rufnummer

(0451) 19222 erreichbar.



Der Notruf 112 ist von der Umstellung nicht betroffen und

weiterhin aus dem gesamten Festnetz und Mobilfunknetz ohne Vorwahl

erreichbar.



Unter der Rufnummer (0451) 19 222 ist rund um die Uhr die

Integrierte Leitstelle für Krankenbeförderung der Feuerwehr, sowie

den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz,

Johanniter-Unfall-Hilfe und Arbeiter-Samariter-Bund erreichbar. Hier

können Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, Arztpraxen oder

Pflegeheimen für ihre Patienten eine Krankenbeförderung anfordern.

Auch ist es möglich, dass Patienten direkt eine Beförderung für sich

selbst beauftragen. Für jeden Krankentransport ist eine ärztliche

Verordnung erforderlich, damit die anfallenden Kosten von der

jeweiligen Krankenkasse getragen werden. In der Leitstelle für

Feuerwehr und Rettungsdienst der Hansestadt Lübeck wird der Anruf von

qualifizierten Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Lübeck

entgegengenommen, die mit den jeweiligen Anrufern die Situation

besprechen und die Anforderungen für die Beförderung festlegen.









