"Löschzwerge" erste Kinderfeuerwehr in Lübeck Einladung der Medien zur Gründungsveranstaltung

von shz.de

23. April 2018, 23:43 Uhr

Lübeck (ots) -



Am 29.04.2018 wird die Freiwillige Feuerwehr Wulfsdorf/Vorrade als

erste Feuerwehr in Lübeck eine Kinderabteilung gründen. 12 Kinder im

Alter von 6-10 Jahren sind bereits seit 2 Jahren im Rahmen einer

Privatinitiative tätig.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am 29.04.

um 12.00 Uhr an der Außenstelle der Paul-Klee Schule, Krog 30, 23560

Lübeck an der Gründungsveranstaltung teilzunehmen.



Über eine kurze Zusage per Mail würden wir uns herzlich freuen.









Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Wulfsdorf/Vorrade

Wolf-Christian Wittke

(OBM und Wehrführer)

Moislinger Allee 7

23558 Lübeck

T. 0451 82030

F. 0451 82031

M. ff-wulfsdorf-vorrade@stvf-luebeck.de

http://www.stfv-hl.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell