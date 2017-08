Lagerhalle in Nordhastedt steht in Vollbrand

Dithmarschen (ots) - Seit 2.27 Uhr sind die Feuerwehren in

Nordhastedt beim Brand einer Lagerhalle im dortigen Gewerbegebiet im

Einsatz. Die Lagerhalle musste nach anfänglichen Versuchen eines

Innenangriffs aufgrund hoher Wärmestrahlung aufgegeben werden.

Derzeit wird mit einer Riegelstellung eine benachbarte Halle des

gleichen Unternehmens erfolgreich vor einem Übergriff des Feuers

geschützt und der Brand gelöscht. Dazu ist auch die Drehleiter der

Feuerwehr Heide-Stadt zur Unterstützung angerückt. Die Technische

Einsatzleitung des Kreises Dithmarschen unterstützt bei der

Einsatzführung Nordhastedts Gemeindewehrführer Peter Christiansen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung nimmt der Löschzug Gefahrgut

Schadstoffmessungen in der Umgebung der Einsatzstelle vor. Im Einsatz

sind derzeit ca. 80 Einsatzkräfte folgender Einheiten: Feuerwehr

Nordhastedt Feuerwehr Süderholm Feuerwehr Heide-Stadt LZG Kreis

Dithmarschen RKiSH Polizei TEL Dithmarschen









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 05:07 Uhr