Küchenbrand in der Pikertstraße in Kiel.

Kiel (ots) - Um 17.24 wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in

der Pikerstraße 7 in Kiel alarmiert. Nach ersten Meldungen waren

keine Personen in der Wohnung. Im weitern Einsatzverlauf wurden

jedoch zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasinhalation an den mit

alarmierten Rettungsdienst übergeben. Der Löschzug Ostwache der BF

Kiel traff nach 4 Minuten an der Einsatzstelle ein und konnte das

Feuer umgehend löschen. Nach ersten Angaben brannten Gegenstände in

der Küche. Anschließend erfolgte die Belüftung der durch Rauch

betroffenden Gebäudeteile.



Abschließend wurde die Wohnung an die Polizei übergeben.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 22.Aug.2017 | 18:28 Uhr