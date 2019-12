Küchenbrand in den frühen Morgenstunden.

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2019, 06:53 Uhr

Kiel (ots) - 08.12.2019 5:49 Uhr | Kiel, Hassee: Um 5:49 Uhr erreichte die

Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel der Notruf über einen

Brand in einem Einfamilienhaus. Aufgrund des Notrufes wurden die Kräfte der

Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehr Russee und des Rettungsdienstes

alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich ein Küchenbrand im

Erdgeschoss, der mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr

schnell gelöscht werden konnte. Das Haus würde belüftet und der Brandbereich mit

einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab kontrolliert. Eine Person wurde vom

Rettungsdienst betreut und in die Uni-Klinik transportiert. Im Einsatz waren

insgesamt 32 Rettungskräfte mit acht Fahrzeugen.



Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/82765/4461735

OTS: Feuerwehr Kiel



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell