Küchenbrand am Adolfplatz in Kiel

05. März 2020, 22:03 Uhr

Kiel (ots) - Gleich mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Mitte

in Kiel heute Abend gegen 20:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer

Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Adolfplatz.



Die ersteintreffenden Kräfte der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr wurden von

den Hausbewohnern, die alle das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten,

eingewiesen, dass es in einer Küche im 1. Obergeschoss brennt. Ein Trupp unter

Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere

Schadensausbreitung verhindern. Der Mieter der Wohnung wurde vor Ort

rettungsdienstlich versorgt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in

das Städtische Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlung der Brandursache übernommen.



