Kellerbrand in Kieler Innenstadt

05. August 2019, 11:23 Uhr

Kiel (ots) - Am Vormittag gegen 09:00 Uhr erhielt die Leitstelle

mehrere Notrufe über ein Feuer im Westring. Die Anrufer schilderten

sichtbare Flammen im Bereich des Kellers. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte quoll bereits dichter Rauch aus einem Kellerfenster am

Gehweg und der Treppenraum war verrauch. Durch den Einsatz von drei

Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht und die betroffenen

Bereiche belüftet. Aufgrund leichter Rauchvergiftungen wurden mehrere

Bewohner rettungsdienstlich gesichtet. Eine Klinikzuweisung war nicht

erforderlich. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und

der Wehren aus Suchsdorf und Russee sowie des Rettungsdienstes. Die

Einsatzmaßnahmen dauerten bis 10.00 Uhr. Während des Einsatzes war

der Westring halbseitig gesperrt.









