Kellerbrand in Kiel sorgt für Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

von shz.de

13. März 2018, 02:33 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 00.35 Uhr erreichten mehrere Notrufe die

Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Bewohner eines Wohngebäudes im

Gustav-Schatz-Hof im Stadtteil Gaarden berichteten über starke

Rauchentwicklung im Treppenhaus. Einige von ihnen machten sich an den

Fenstern bemerkbar. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer im Keller. Dort

hatte aus unbekannter Ursache Unrat gebrannt. 59 Bewohner wurden

rettungsdienstlich untersucht. Sie konnten in ihren Wohnungen

bleiben. Es waren 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger

Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Einsatz war nach

rund zwei Stunden beendet.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell