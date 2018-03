Jugendfeuerwehren sind fit für die Zukunft

von shz.de

17. März 2018, 13:38 Uhr

KIEL / SCHWENTINENTAL. Die Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein

sehen sich weiterhin auf Erfolgskurs. Im Rahmen der

Landes-Jugendfeuerwehrversammlung am Samstag (17.3.) in

Schwentinental wurde Bilanz des letzten Jahres gezogen.

Landes-Jugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne (Zarpen) berichtete zwar,

dass die Nachwuchsorganisation der Feuerwehr ihren Mitgliederstand

ganz leicht nach unten korrigieren musste: 9686 Jungen und Mädchen

(2016 = 9761) im Alter von 10 bis 18 Jahren werden derzeit in 435

Jugendgruppen auf den späteren Einsatzdienst vorbereitet und

absolvieren eine bunte Palette an Feuerwehrtechnik und allgemeiner

Jugendarbeit. Aber der seit Jahren erstmals verzeichnete leichte

Mitgliederrückgang wird als wenig dramatisch angesehen, da er sich

auch aus überarbeiteten statistischen Erhebungen ergab. Erfreulich

sind z.B. 2048 Neueintritte und 564 Übertritte in die

Einsatzabteilungen der Feuerwehren.



"Jugendfeuerwehren erfinden sich ständig neu und verharren nie im

Ist-Zustand", begründet Landes-Jugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne die

Attraktivität des viert-größten Jugendverbandes des Landes. So

befassen sich die Jugendfeuerwehren verstärkt mit Demokratieprojekten

oder der Integration junger Geflüchteter. 135 Ju-gendliche mit

Migrationshintergrund weist die Statistik aus.



Innenstaatssekretärin Kristina Herbst unterstützte diese Aussage:

"Aber Mitmachen in den Jugendfeuerwehren bedeutet noch viel mehr als

Nachwuchssicherung: Junge Menschen lernen, für andere Menschen da zu

sein, ihnen zu helfen, wenn sie in Not geraten. Hinzu kommt: Das

Erlebnis der Kameradschaft, vielfach auch der persönlichen

Freundschaft, das Bewusstsein und das Vertrauen, dass auch in

schwierigen Situationen sich jeder auf jeden verlassen kann. Dies

alles sind Erfahrungen, die die Persönlichkeitsentwicklung unserer

Jungen und Mädchen in den Jugendfeuerwehren prägen und die für ihr

ganzes Leben mitbestimmend sein können. "



Eine komplett überarbeitete Jugendordnung mache die

schleswig-holsteinische Jugendfeuerwehr formalrechtlich fit für die

Zukunft, so Dirk Tschechne. Der vorgelegte Entwurf wurde einmütig als

Beschlussvorschlag an die Landesfeuerwehrversammlung am 21. April

empfohlen. Darin werden u.a. die seit einigen Jahren im Aufbau

befindlichen Kinderabteilungen formell in die

schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren aufgenommen. In diesen

Gruppen werden Kinder ab sechs Jahren spielerisch an das Thema

Feuerwehr herangeführt, um dann im Idealfall mit 10 Jahren an die

Jugendfeuerwehren übergeben zu werden.



Dass die ehrenamtliche Arbeit auf der Verbandsebene der

schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehr durchaus attraktiv ist,

belegt die Tatsache, dass alle neu zu wählenden Leitungsposten mit

qualifizierten Bewerbern besetzt werden konnten. So wurde Ernst-Niko

Koberg aus Heist (Kreis Pinneberg) als neuer stellvertretender

Landes-Jugendfeuerwehrwart gewählt. Ebenfalls neu im Amt sind Alfred

Wendt (Panker, PLÖ) als Fachbereichsleiter Wettbewerbe und Manfred

Möhlich (Heikendorf, PLÖ) als Fachbereichsleiter Jugendpolitik.



Geehrt wurden:



Schiedsrichterspange in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes -

Arnold Böhnke, Hemdingen - Manfred Ströh, Holtsee



Floriansmedaille der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr



- Alexandra Ehlers, Landes-Jugendring Schleswig-Holstein









