Jugendfeuerwehren lassen sich von Wasser nicht schrecken

von shz.de

15. Juni 2019, 19:53 Uhr

Kiel (ots) -



Zum 14. Mal lud der Hansa-Park am Samstag zum Aktionstag für die

schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren ein - und rund 4300 nahmen

das Angebot an. Doch dieses Mal lief einiges ein bisschen anders als

in den Vorjahren. Begrüßt wurden die Jugendlichen nämlich erstmals in

den 14 Jahren mit Blitz, Donner und Wassermassen, die vom Himmel

stürzten. Doch was richtige angehende Feuerwehrleute sind, die zudem

auch eine Wetter-App auf dem Handy haben, die schreckt nichts. Und

sie behielten recht: Gegen Mittag war der Spuk vorbei und dem

Vergnügen im Park konnte ausgiebig nachgegangen werden. Nur einige

Gruppen reisten vorzeitig ab - wohl auch, weil einige doch schon sehr

durchnässt waren. Andere waren clever und kamen erst später. Die

zweite Besonderheit des Tages war der geballte hochrangige politische

Besuch, der in dieser Form bei dieser Veranstaltung bisher

einzigartig war: Sowohl Innenminister Hans-Joachim Grote, wie auch

Ministerpräsident Daniel Günther besuchten den Park. Für die

Verantwortlichen der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehr und die

Kreis- und Stadt-Jugendfeuerwehrwarte war dies eine willkommene

Gelegenheit, mit den Politikern über anstehende Themen und

Problematiken zu reden. So ging es u.a. um Motivations- und

Anerkennungskultur für das Ehrenamt, den wohlüberlegten Einsatz

sozialer Medien oder auch Rahmenbedingungen, um das Ehrenamt

Feuerwehr auch künftig noch ausfüllen zu können. Sowohl Grote wie

auch Günther nutzten die Gunst der Stunde und tauschten sich auch

direkt mit den Jugendfeuerwehrangehörigen im Park aus. Dabei trafen

sie auch auf den Landes-Jugendforumssprecher Milan-Lars Lorenzen aus

Flensburg und den frisch gewählten Bundes-Jugendforumssprecher Tjark

Steen aus dem Kreis Segeberg. Besonders der Ministerpräsident musste

auf dem Weg zurück zum Dienstwagen zahlreiche Selfiewünsche erfüllen.

Der Aktionstag im Hansa-Park wird jedes Jahr im Inhaberehepaar

Christoph-Andreas und Claudia Leicht angeboten, um das Ehrenamt

Feuerwehr in besonderer Form zu würdigen. Die Gruppen erhalten an

diesem Tag extrem stark reduzierte Eintrittskarten. Beide Politiker

lobten dieses Engagement und versprachen, sich bei anderen Firmen für

derartige Vergünstigungen einzusetzen.









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell