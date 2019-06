Höheres Einsatzaufkommen durch Unwetter in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte

von shz.de

19. Juni 2019, 20:53 Uhr

Kiel (ots) - Heute wurde durch den Deutschen Wetterdienst um 19:33

Uhr eine Unwetterwarnung für das Kieler Stadtgebiet, sowie die

angrenzenden Kreise Plön und Rendsburg ausgegeben. Die Integrierte

Regionalleitstelle Mitte hat nachdem die ersten Meldungen über

Unwetterschäden eingegangen sind, beschlossen einen Stab zu bilden.

Die IRLS wurde dazu um sieben Mitarbeiter*innen erweitert, die sich

um die Koordination der eingesetzten Kräfte in den betroffenen

Bereichen kümmern. An mehreren Einsatzstellen wurden abgebrochene

Äste von Fahrbahnen geräumt, Keller gelenzt, Fahnenmasten und Flaggen

gesichert sowie Brandmeldeanlagen kontrolliert und zurückgestellt.

Zwei Disponenten kümmern sich ausschließlich um die rund ca. 50

wetterbedingten Einsatzlagen. Im Kieler Stadtgebiet waren die Haupt-

und die Ostfeuerwache sowie die Freiwilligen Feuerwehren Russee,

Suchsdorf und Elmschenhagen im Einsatz.









