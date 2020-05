Haus nach Feuer nicht mehr Bewohnbar In der Straße Im Feld, in Breiholz, kam es Heute (20.05.2020) gegen 15:44 Uhr zu einem Dachstuhlbrand.

Avatar_shz von shz.de

20. Mai 2020, 17:43 Uhr

Rendsburg (ots) - Breiholz - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 20.05.2020, 15:44 Feuer im Dachgeschoss.



In Breiholz, kam es heute zu einem Dachstuhlbrand. Die Bewohner des Hauses waren im Garten, als der Rauchwarnmelder piepte und der Rauch zusehen war. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehren konnte schlimmeres verhindert werden. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrkameraden im Einsatz. Das Haus ist aufgrund des massiven Löschwassereinsatz nicht mehr Bewohnbar. Die Nachlöscharbeiten dauern zurzeit noch an. Zur Schadenshöhe und -Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Verletzte gab es bei dem Einsatz keine.



Einsatzkräfte: Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr Breiholz, Feuerwehr Hamdorf, Feuerwehr Prinzenmoor, Feuerwehr Rendsburg



