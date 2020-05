Avatar_shz von shz.de

01. Mai 2020, 18:33 Uhr

Pinneberg (ots) - Großfeuer nach Blitzeinschlag Seestermühe, Neuenfeldsdeich, 1. Miteilung



01.05.2020 16:13 Gemeldeter BLITZEINSCHLAG in ein reetgedecktes EFH



Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand ein Großteil des Reetdaches schon in Flammen.



Erstmaßnahmen:



- Brandbekämpfung durch Innen- und Außenangriff unter schwerem Atemschutz - Schutz von zwei ebenfalls reetgedeckten Objekten - Alarmstufenerhöhung zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr



Mittlerweile im Einsatz:



- FFW Seestermühe - FFW Seester - FFW Elmshorn - FFW Neuendeich - Kräfte des Feuerwehrverbands Pinneberg, bestehend aus Technischer Einsatzleitung und Schlauchwagen, stellvertretender Kreisbrandmeister



Brandbekämpfung aus sechs C-Rohren und mittels Werfer der Elmshorner Drehleiter.



Rettungsdienst:



6 RTW 1 NEF 1 LNA 1 OrgL



3 leichtverletzte Personen mit Rauchgasinhalation sind nach Sichtung durch Rettungsdienst an der Einsatzstelle geblieben. 1 nach Sturz verletzter Feuerwehrmann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Wie berichten nach.



