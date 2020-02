Großfeuer in Owschlag, Maschinenhalle brennt in voller Ausdehnung - massiver Löscheinsatz für die Feuerwehr

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 03:13 Uhr

Rendsburg (ots) - Aktuell brennt seid ca. 01:41 Uhr eine 30x20m große

Fahrzeughalle in Owschlag in voller Ausdehnung. Es befinden sich 5 Feuerwehren,

im Einsatz, welche aktuell mit 9 C-Rohren die Flammen bekämpfen, sowie 2

Rettungswagen und ein Leitender Notarzt. Zur Zeit sind keine Personenschäden

bekannt, sowie keine weiteren Gebäude betroffen. Die Einsatzdauer ist zum

jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Bewohner sind angehalten Fenster und

Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten (NINA

beachten).



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mario Weinke

Mobil: 0 151 / 40 14 31 37

E-Mail: weinke@kfv-rdeck.de



