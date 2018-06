Großfeuer in Heide

von shz.de

19. Juni 2018, 10:57 Uhr

Dithmarschen (ots) -



Gegen 06:40 Uhr wurde die Feuerwehr Heide zu einem Feuer in einer

Tischlerei gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte

wurden aufgrund der engen Bebauung und der starken Rauchentwicklung

weitere Wehren angefordert.



Sechs Feuerwehren brachten das Feuer in dem Farblager eines

Tischlereibetriebes unter Kontrolle. Das Gebäude brannte völlig aus.

Nachbargebäude konnten durch den massiven Wassereinsatz gehalten

werden. Hierzu musste zusätzlich zu dem örtlichen Hydrantennetz eine

mehrere Kilometer lange Wasserversorgung aus offenen

Löschwasserstellen aufgebaut werden. De Bahnstrecke Heide-Neumünster

musste für die Querung der Schlauchleitungen gesperrt werden. Auch

der Löschzug-Süd wurde zur Bereitstellung an die Einsatzstelle

alarmiert. Die Nachlöscharbeiten werden sich voraussichtlich noch bis

in die Mittagsstunden hinziehen. Insgesamt waren 150 Feuerwehrmänner

und Frauen im Einsatz.









