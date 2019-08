von shz.de

25. August 2019, 10:03 Uhr

Rendsburg (ots) -



Aktualisierung zur Meldung "Großfeuer in Friedrichsholm" vom

25.08.2019, 06:09 Uhr



Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle und die

Nachlöscharbeiten laufen. In der Halle waren Heu- und Strohvorräte

sowie landwirtschaftliche Maschinen untergebracht, welche zum Opfer

der Flammen fielen. Mittels Radlader und Bagger wird jetzt das

Brandgut (Stroh- und Heuballen) zu einem Feld gebracht und

abgelöscht. Insgesamt waren ca. 90 Kameraden aus dem Amt Hohner Harde

sowie Löschfahrzeuge des Bundeswehrstandortes LTG 63 aus Hohn im

Einsatz. Als schwierig erwies sich die Löschwasserversorgung, die aus

einem einen Kilometer entferntem See gefördert werden musste. Die

Fahrzeuge des LTG 63 waren zusätzlich im Pendelverkehr zur

Brandstelle unterwegs um Wasser zu bringen. Die Ursache des Feuers

ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die

Höhe des Schadens kann noch keine Auskunft gegeben werden. Personen

und Tiere wurden nicht verletzt.









