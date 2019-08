von shz.de

25. August 2019, 06:13 Uhr

Rendsburg (ots) -



Heute am Sonntag, 25.08.2019, 03:45Uhr wurde ein Großfeuer in

Friedrichsholm gemeldet. Es brennt aktuell eine 40x50m große Halle.

Alle umliegenden Wehren sind zur Zeit im Einsatz.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell