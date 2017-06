Großfeuer in Ellerbek

Pinneberg (ots) - In Ellerbek brennt seit circa einer halben

Stunde eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Zur Zeit gilt die

Alarmstufe FEU3 (Feuer, 3 Löschzüge).



Vor Ort wurde eine Pressestelle eingerichtet.



Sie erreichen die Pressestelle unter: +49 172 4145255



Wir werden unaufgefordert nachberichten.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Telefon: (04121) 750 779

Mobil: (0170) 3104138

Fax: (04121) 265951

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen