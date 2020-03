Grossfeuer Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Avatar_shz von shz.de

23. März 2020, 06:33 Uhr

Rendsburg (ots) - Aktuell brennt ein ehemaliges Geschäftshaus in Elsdorf-Westermühlen in voller Ausdehnung. Die umliegenden Feuerwehren sind mit einem Grossaufgebot vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die starke Rauchentwicklung erschwert die Löscharbeiten.



