Großfeuer auf Schrottplatz in Lübeck Kücknitz Herrenwyk

15. September 2020, 05:53 Uhr

15. September 2020, 05:53 Uhr

Lübeck (ots) - Um 03.00 Uhr morgens wurde die Feuerwehr alarmiert. Auf einem Schrottplatz in der Straße Dampfpfeife in Herrenwyk ist heute Nacht ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung.



Circa 70 Einsatzkräfte sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Neben der Brandbekämpfung auf einer Fläche von circa 1300 Quadratmeter und dem Schutz umliegender Hallen war zunächst die Sicherstellung der Wasserversorgung einer der Einsatzschwerpunkte. Hierzu wurde das Löschboot der Feuerwache 4 alarmiert. Das Löschboot pumpt Wasser aus der Trave, welches dann über Schlauchleitungen zur Brandstelle gefördert wird. Die Brandbekämpfung erfolgt über zwei Drehleitern sowie mehreren Rohren vom Boden.



Um 03.35 wurde die Bevölkerung mittels des modularen Warnsystems und der damit ausgelösten Warnapp NINA und verbundenen Radiosendern über den Brand informiert und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lautsprecherwagen waren in den betroffenen Straßen unterwegs.



Im Einsatz befinden sich die Wache 1, Wache 3 und Wache 4 der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Kücknitz und Dummersdorf sowie zwei spezielle Löschzüge zur Unterstützung der Wasserversorgung. Weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren wurden in die Gerätehäuser alarmiert, um den Grundschutz der Stadt weiterhin sicherzustellen. Die Versorgung der Einsatzkräfte wird übernommen von den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz und Johanniter Unfallhilfe.



