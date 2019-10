Gefahrguteinsatz in Heide -Thermische Reaktion auf einem Wertstoffhof

Avatar_shz von shz.de

16. Oktober 2019, 15:53 Uhr

Dithmarschen (ots) - Heide - Während des normalen Betriebes auf

einem Wertstoffhof wurde am Mittwochnachmittag (16.10.2019) durch

Mitarbeiter eine leichte Rauchentwicklung in einem Wertstoffcontainer

entdeckt. Die Feuerwehr der Stadt Heide rückt gemeinsam mit dem

Löschzug-Gefahrgut des Kreises Dithmarschen (LZG-Dithm.) aus.



Nachdem die Rauchentwicklung aus dem Wertstoffcontainer durch die

Mitarbeiter entdeckt wurde, hat man den anscheinend mit Sauerstoff

und Feuchtigkeit reagierenden Gegenstand mit einem Fass abgedeckt.

"Beim Eintreffen der Heider Feuerwehr war eine leichte

Rauchentwicklung aus der Abdeckung wahrnehmbar.", so Einsatzleiter

Andrè Eichert (Wehrführer Feuerwehr Heide). Der zeitgleich alarmierte

LZG Dithmarschen rückte ebenfalls zur Beratung und Unterstützung der

Brandbekämpfer aus Heide aus. "Zu Beginn des Einsatzes war nicht

eindeutig klar, um was für einen Stoff es sich handelte. Die

Rauchentwicklung deutete jedoch auf einen Stoff hin, der unter

Kontakt mit Sauerstoff oder Feuchtigkeit thermisch reagiert.",

berichtet Eichert. "Da es sich um eine geringe Rauchentwicklung

handelte, stellte sich die Lage für uns als Feuerwehr übersichtlich

und keinesfalls kritisch dar." Unter der Führung des auch im Umgang

mit Gefahrstoffen erfahrenen Heider Wehrführers, wurden unter dem

Einsatz von Chemie-Schutz-Anzügen Messungen der im Rauch enthaltenen

Stoffe durchgeführt. Eine Bestimmung des vorliegenden Stoffes konnte

vor Ort jedoch nicht gemacht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung

konnte durch die Messungen ausgeschlossen werden. Während des

Einsatzes wurden zur Absicherung mehrere Löschangriffe mit

unterschiedlichen Löschmitteln wie Schaum und Wasser aufgebaut. "Wir

haben vor Ort nicht feststellen können um was für einen Stoff es sich

handelte, jedoch nahm die thermische Reaktion im Einsatzverlauf ab.",

berichtet die Einsatzleitung. Dieses abnehmende Verhalten des

thermisch reagierenden Stoffes erlaubte den Einsatzkräften unter

Rücksprache mit dem LZG sowie dem Umweltamt des Kreises Dithmarschen

den reagierenden Stoff einschließlich des überdeckenden Fasses sicher

in einen Container zu deponieren und diesen auf dem Betriebsgelände

unter Aufsicht des dortigen Personals zu belassen. "Die Reaktion wird

im Laufe der Zeit weiter abnehmen und letztendlich komplett

abklingen.", berichtet Eichert. Für die Einsatzkräfte der Heider

Feuerwehr konnte der Einsatz nach erfolgreichem Umsetzen des Stoffes

in den Container nach gut zwei Stunden beendet werden.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

Pressewart

Ole Kröger

Mobil: 01520-8538343

E-Mail: pressesprecher@kfv-hei.de

http://www.kfv-hei.de/startseite.html



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell