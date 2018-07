von shz.de

Lübeck (ots) - Am 23.07.2018 wurde die Feuerwehr Lübeck gegen

15:30 Uhr durch einen LKW-Fahrer zu einem Gefahrguteinsatz am

Volksfestplatz alarmiert. Von der Ladefläche seines LKW lief eine

ätzende Flüssigkeit.



Die Feuerwehr Lübeck rückte mit dem Löschzug Gefahrgut an und

stellte im Rahmen der Erkundung drei leckgeschlagene 20 Liter Gebinde

mit Polyphosphorsäure fest.



Der LKW Fahrer hatte sich mit dem Produkt an der Hand kontaminiert

und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten sich entsprechend den

Sicherheitsvorgaben mit Chemikalienschutzanzügen ausgerüstet und die

drei beschädigten Gebinde geborgen und einer Spezialfirma zur

fachgerechten Entsorgung übergeben.



An den Einsatz waren für ca. 2,5 Stunden 50 Einsatzkräfte

gebunden.









