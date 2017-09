Gartenschuppen brannten - Wohnhaus gefährdet

Bad Segeberg (ots) - Gegen 5:20 Uhr erreichten die Leitstselle

Holstein mehrere Notrufe, dass in der Kleinen Seestrasse in Bad

Segeberg zwei Gartenschuppen brennen würden. Die Flammen würden

bereits den Dachstuhl erreichen.



Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde festgestellt, dass sich

die Bewohner aus dem angrenzenden Wohnhaus bereits ins Freie gerettet

hatten und ein Schuppen im Vollbrand stand. An der angrenzenden

Giebelseite war auch der Dachstuhl bereits betroffen.



Um ausreichend Personal und vorallem Atemschutzgeräteträger zur

Verfügung zu haben, wurde die Alarmstufe auf Feuer Groß erhöht und

Sirenenalarm in Bad Segeberg ausgelöst.



Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung zeigte schnell Erfolg, so

dass schon nach 10 Minuten das Feuer in der Gewalt war. Umfangreiche

Nachlöscharbeiten und die Kontrolle des Dachgeschosses nahmen jedoch

einige Zeit in Anspruch. Der Schaden am Gebäude und der zweiten

Gartenlaube konnte so minimiert werden, dass beide Gebäude nutz- bzw.

bewohnbar sind.



Die Versorgerunternehmen kontrollierten anschließend die Gas- und

Stromversorgung.



Zur Brandursache und Schadenshöhe kann nichts gesagt werden, die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 09.Sep.2017 | 08:08 Uhr